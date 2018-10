Hamburg (AFP) Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge auch weiterhin Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und andere Länder genehmigen, die unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind. "Spiegel Online" zitierte am Mittwoch aus einem Brief des Bundeswirtschaftsministeriums an den SPD-Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler, in dem ein grundsätzliches Embargo für Rüstungsexporte an die beteiligten Staaten trotz einer entsprechenden Festlegung im Koalitionsvertrag ausgeschlossen wird.

