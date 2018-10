Wiesbaden (AFP) Ein betrunkener Schrotthändler ist bei einem Unfall im hessischen Heidenrod bei Wiesbaden schwer verletzt worden. Knapp eine Stunde vor dem Unfall wurde der Mann bereits alkoholisiert von Beamten an einer Bundesstraße aufgegriffen und nach Hause gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dennoch setzte sich der 43-Jährige hinter das Steuer seines Kleinlasters und kam am späten Dienstagabend von der Straße ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.