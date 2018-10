München (AFP) In der deutschen Politik gibt es vermutlich keinen Politiker, der so viele Ämter auf sich vereint wie Hubert Aiwanger. Aiwanger ist Stadtrat und Kreisrat sowie Kreisvorsitzender, bayerischer Landesvorsitzender, Landtagsfraktionschef und fast schon nebenbei auch Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Womöglich wird er bald auch Minister: Denn Aiwanger drängt nach zehn Jahren erfolgreicher Opposition in eine Landesregierung mit der CSU.

