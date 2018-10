Jakarta (AFP) Indonesien ist erneut von einem Erdbeben erschüttert worden. Das Erdstoß der Stärke 6,0 erschütterte am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) die Inseln Java und Bali, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Das Zentrum lag demnach in der Balisee rund 40 Kilometer vor der Ostküste von Java. Die Erschütterungen waren auch in Denpasar, der größten Stadt auf Bali, und in den Urlaubsorten der Insel zu spüren.

