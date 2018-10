Brüssel (AFP) Die Europäische Kommission hat in den Brexit-Verhandlungen den Druck auf Großbritannien erhöht. EU-Unterhändler Michel Barnier habe bei der wöchentlichen Sitzung der Behörde am Mittwoch "entscheidende Fortschritte" vor dem EU-Gipfel kommende Woche gefordert, sagte ein Sprecher in Brüssel. Demnach befasste sich die Behörde auch mit den Vorbereitungen auf ein mögliches Scheitern der Verhandlungen und rief Regierungen und Unternehmen auf, sich "auf allen Ebenen" auf alle möglichen Szenarien vorzubereiten.

