Brüssel (AFP) Durch den Brexit sind nach Ansicht von EU-Unterhändler Michel Barnier neue Kontrollen im Warenhandel zwischen Großbritannien und der Provinz Nordirland unvermeidlich. Da die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland ausgeschlossen sei, müsse es "bisher nicht existierende Verwaltungsverfahren für Güter geben, die aus dem Rest des Vereinigten Königreichs in Nordirland ankommen", sagte Barnier am Mittwoch in Brüssel. Denn diese kämen auch im EU-Binnenmarkt an.

