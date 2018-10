Mettmann (AFP) Bei einer Serie von Steinwürfen auf Linienbusse in Erkrath in Nordrhein-Westfalen ist eine Frau verletzt worden. Eine 51-Jährige sei am Dienstagabend am Kopf getroffen und leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Mettmann am Mittwoch mit. Der Stein hatte zuvor das Busfenster durchschlagen, hinter dem die Passagierin saß. Eine Fahndung nach Verdächtigen blieb erfolglos.

