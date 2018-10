Sofia (AFP) Im Fall der ermordeten bulgarischen Journalistin Viktoria Marinowa ist in Deutschland ein Verdächtiger festgenommen worden. Der in die Bundesrepublik geflohene Mann sei am späten Dienstagabend festgenommen worden, sagte Bulgariens Innenminister Mladen Marinow am Mittwoch in Sofia.

