Moskau (AFP) In Russland sind fünf Zeugen Jehovas unter dem Vorwurf des Waffenbesitzes und der Mitgliedschaft in einer verbotenen "extremistischen Organisation" festgenommen worden. Wie der zuständige Ermittlungsausschuss am Mittwoch mitteilte, erfolgte die Festnahme in Kirow nordöstlich von Moskau. Bei Razzien in den Häusern der Beschuldigten seien zwei Granaten, ein Sprengsatz und "zahlreiche Bücher extremistischen Inhalts" beschlagnahmt worden.

