Brüssel (AFP) In sieben europäischen Ländern hat es einen koordinierten Großeinsatz der Polizei wegen des Verdachts auf organisierten Betrug im belgischen Profifußball gegeben. Die Behörden hätten am Morgen 57 Hausdurchsuchungen in Belgien, Frankreich und weiteren Ländern vorgenommen und eine "große Anzahl Personen" festgenommen, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Brüssel mit. Demnach geht es um den Verdacht auf Finanzbetrug bei Spielertransfers und Spielmanipulationen bei Vereinen der ersten belgischen Fußballliga.

