Berlin (AFP) Die Hälfte aller Jugendlichen und jungen Erwachsenen stößt mindestens einmal in der Woche im Internet auf Fakenews. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Berliner Vodafone-Stiftung anlässlich der ersten sogenannten digitalen Jugendpressekonferenz hervor. In der Schule fühlten sich die Befragten nicht ausreichend über dieses Thema aufgeklärt: Etwa 75 Prozent wünschen sich, dass der Komplex häufiger thematisiert wird.

