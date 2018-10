Teheran (AFP) Der Iran hat den deutschen Botschafter in Teheran einbestellt, um gegen die Auslieferung eines iranischen Diplomaten an Belgien zu protestieren. Der Leiter der Europaabteilung bestellte den Botschafter am Mittwoch ins Außenministerium ein, wie Ministeriumssprecher Bahram Ghasemi mitteilte. In dem Gespräch sagte er demnach, die Festnahme und Auslieferung des Diplomaten beruhe auf einer "Verschwörung von Feinden des Iran" und dessen Beziehungen zu Europa. Teheran forderte demnach eine rasche Freilassung des Diplomaten.

