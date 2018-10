Istanbul (AFP) Bei einem Flüchtlingsunglück vor der türkischen Küste sind vier Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 30 Menschen würden nach dem Kentern eines Boots auf der Überfahrt zu den griechischen Ägäis-Inseln noch vermisst, teilte die türkische Küstenwache am Mittwoch mit. Demnach alarmierte eine Überlebende in der Nacht zum Dienstag die Sicherheitskräfte in dem westtürkischen Küstenort Karaburun nahe der Großstadt Izmir.

