Madrid (AFP) Bei heftigen Unwettern auf Mallorca sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, weitere wurden noch vermisst. Allein in der von Überschwemmungen am schwersten betroffenen Ortschaft Sant Llorenç des Cardassar habe es vier Tote gegeben, in dem Dorf S'Illiot sei ein weiterer Toter gemeldet worden, berichteten die Rettungsdienste im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Seit der Nacht suchten die Bergungskräfte zudem nach Vermissten. Genaue Zahlen nannten sie aber zunächst nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.