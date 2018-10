Paris (AFP) Im Skandal um mangelhafte Brustimplantate wird das Schadenersatz-Verfahren gegen den TÜV Rheinland in Frankreich neu aufgerollt: Der Pariser Kassationshof ordnete am Mittwoch einen neuen Prozess gegen den Technischen Überwachungsverein an. Die Vorinstanz hatte den TÜV freigesprochen und eine Schmerzensgeld-Forderung von Frauen in Höhe von fast sechs Millionen Euro abgewiesen.

