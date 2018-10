Dhaka (AFP) Rund 14 Jahre nach einem Anschlag auf die heutige Regierungschefin von Bangladesch hat ein Gericht in Dhaka einen führenden Oppositionspolitiker zu einer Gefängnisstrafe und 19 weitere Menschen zum Tode verurteilt. Der seit 2008 in London im Exil lebende Tarique Rahman muss nach dem Urteil vom Mittwoch lebenslang in Haft. Der Anschlag mit einer Granate, bei dem die heutige Premierministerin Sheikh Hasina verletzt und 20 weitere Menschen getötet wurden, wurde 2004 verübt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.