Istanbul (AFP) In Istanbul hat am Mittwoch eine Synode des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel über die Loslösung der ukrainischen Kirche von Moskau begonnen. Zwei Gesandte von Patriarch Bartholomäus I. sollen bei der zweitägigen Versammlung von ihrer Reise in die Ukraine berichten, verlautete vom Patriarchat. Die Gesandten sollten in der Ukraine den Wunsch der ukrainischen Kirche nach Loslösung von Moskau prüfen.

