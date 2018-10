Peking (AFP) China hat die Regeln für die umstrittenen "Umerziehungszentren" in der nordwestlichen Region Xinjiang überarbeitet. Wie am Mittwoch bekannt wurde, sollen die Behörden in der von muslimischen Uiguren bewohnten Region "Berufsbildungszentren" für "extremistisch beeinflusste" Menschen einrichten. Neben Mandarin-Unterricht sollen in den Zentren berufliche Bildung und andere Denkweisen vermittelt werden, wie es auf der Internetseite der Regionalregierung heißt.

