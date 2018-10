Linz (dpa) - Andrea Petkovic hat beim Tennis-Turnier in Linz das Achtelfinale erreicht. Die 31-Jährige setzte sich in zwei Stunden gegen die zwei Jahre jüngere und an Nummer eins gesetzte Julia Görges mit 1:6, 7:5, 6:4 durch.

Im Achtelfinale bekommt es Petkovic nun erneut mit einer deutschen Gegnerin zu tun: Sie trifft auf Tatjana Maria. Die Bad Saulgauerin hatte am Vortag Anna Blinkowa aus Russland mit 2:6, 6:2, 6:3 besiegt.

