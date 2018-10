Dresden (AFP) Ein Pilzsammler hat in der Dippoldiswalder Heide bei Rabenau in Sachsen eine skelettierte menschliche Leiche gefunden. Nach Angaben der Dresdner Polizei vom Mittwoch war zunächst unklar, wie lange der Tote dort lag und um wen es sich handelte. Rechtsmediziner sollen die Leiche in den kommenden Tagen genauer untersuchen.

