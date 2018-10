Görlitz (AFP) Ein zur sogenannten Reichsbürgerszene zählender Mann soll im sächsischen Burkau eine Finanzbeamtin tätlich angegriffen haben. Der 53-Jährige habe die Vollstreckerin der Finanzbehörden am Dienstagabend auf seinem Grundstück zu Boden gestoßen, offenbar auch geschlagen und sie bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife festgehalten, teilte die Polizei in Görlitz am Mittwoch mit. Die 64-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten.

