Genf (AFP) Die Schweiz verbietet künftig pädophilen Straftätern für den Rest ihres Lebens die Arbeit mit Kindern. Gerichte müssen ab dem 1. Januar 2019 entsprechende Tätigkeitsverbote anordnen, teilte die Regierung am Mittwoch in Bern mit. Damit setzte sie ein Referendum aus dem Jahr 2014 um, in dem sich die Schweizer Wähler mit deutlicher Mehrheit für ein lebenslanges Verbot ausgesprochen hatten.

