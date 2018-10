Berlin (AFP) Die SPD hält in der gesetzlichen Sozialversicherung die Zeit der Kürzungen und Einschränkungen für beendet. "Die Zeit des Abbaus ist vorbei", sagte der SPD-Parlamentsgeschäftsführer im Bundestag, Carsten Schneider, am Mittwoch in Berlin. Bei der Rentenversicherung beginne jetzt vielmehr "die Zeit der Stärkung", sagte Schneider weiter mit Blick auf das Rentenpaket der Koalition, das am Freitag erstmals im Bundestag beraten wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.