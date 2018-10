Frankfurt/Main (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der griechische Staatschef Prokopis Pavlopoulos fordern eine Rückbesinnung auf die Grundideen der Europäischen Union. In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Donnerstagsausgabe) anlässlich Steinmeiers Staatsbesuch in Griechenland bis Freitag sprechen sich beide Politiker für wirksame Entscheidungsmechanismen und starke Durchsetzungsinstrumente in der EU aus.

