Mainz (AFP) Ein kurdischstämmiger Deutscher, der vor einem Monat auf Betreiben der Türkei wegen Terrorvorwürfen in Bulgarien festgenommen worden war, kommt laut einem Medienbericht voraussichtlich frei. Ein Gericht im nordostbulgarischen Warna habe am Mittwoch gegen eine Auslieferung des Deutsch-Türken Mehmet Y. an die Türkei entschieden, berichtete der SWR unter Berufung auf dessen Frau Gülsen Y. Der 44-Jährige müsse allerdings noch mindestens sieben Tage in Bulgarien bleiben, weil die Staatsanwaltschaft noch Berufung einlegen könnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.