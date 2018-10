Berlin (AFP) Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifstreit mit Ryanair über eine bessere Bezahlung der Flugbegleiter in Deutschland noch keine Einigung erzielt und von "sehr schwierigen" Verhandlungen gesprochen. Bei den Tarifverhandlungen am Dienstag in Dublin hätten die von der irischen Billigairline angekündigte Schließung des Standortes Bremen und die damit verbundenen Folgen für die Beschäftigten im Mittelpunkt gestanden, erklärte Verdi am Mittwoch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.