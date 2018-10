Chemnitz (AFP) Bei einem Verkehrsunfall in Sachsen ist ein zehnjähriger Junge getötet worden. Das Kind sei am Dienstag auf einer Kreisstraße in Waldheim von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei in Chemnitz am Mittwoch mit. Er befand sich demnach auf der Fahrbahn.

