Istanbul (AFP) Ein türkisches Gericht hat die Freilassung des Deutschen Hüseyin M. angeordnet, der nach Äußerungen auf Facebook wegen Beleidigung von Präsident Recep Tayyip Erdogan angeklagt wurde. Wie sein Anwalt Erdal Güngör der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag sagte, entschied das Gericht in Ankara am Nachmittag, den Braunschweiger aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Sein Mandant sei "völlig frei", sagte der Anwalt. Damit könnte er womöglich nach Deutschland zurückkehren.

