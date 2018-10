Norderstedt (AFP) Ein Auto ist in Norderstedt in Schleswig-Holstein fünf Meter tief in eine Baugrube gestürzt. Der Wagen durchbrach am Mittwoch aus bislang unbekannten Gründen die Absperrung der Grube und fiel hinein, wie die Feuerwehr in Norderstedt am Abend mitteilte. Das Auto blieb auf der Fahrerseite liegen, die Fahrerin wurde mit ihrem Kopf eingeklemmt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.