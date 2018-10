Darmstadt (AFP) Ein Autofahrer hat sich in Südhessen eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als die Beamten den 36-Jährigen am Donnerstagmorgen kontrollieren wollte, flüchtete der Mann und missachtete sämtliche Anhalteversuche, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Insgesamt 25 Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber nahmen die Verfolgung auf.

