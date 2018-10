Berlin (AFP) Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat sich besorgt über den Zustand der Demokratie in Deutschland geäußert. "Die Demokratieverachtung ist in den letzten Jahren sehr viel drastischer geworden", sagte Barley dem Düsseldorfer "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). Der politische Diskurs habe sich inzwischen so weit verschoben, dass viele glaubten, Dinge auf eine Art und Weise sagen zu können, die früher nicht denkbar gewesen wäre.

