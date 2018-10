Hannover (AFP) Die Kultusminister rechnen in den kommenden Jahren einem Medienbericht zufolge mit einem erheblichen Lehrermangel in Deutschland. Bundesweit sei bis zum Jahr 2030 mit einem durchschnittlichen Einstellungsbedarf von knapp 32.000 Lehrern pro Jahr zu rechnen, heißt es laut den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Donnerstagsausgaben) in einem Papier der Kultusministerkonferenz. Dem stünden jedoch nicht ausreichend Bewerber gegenüber. Damit drohten jedes Jahr Hunderte Lehrerstellen unbesetzt zu bleiben.

