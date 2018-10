Berlin (AFP) Vor der Sitzung der Kohlekommission am Donnerstag hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erneut vor einem zu schnellen Ausstieg aus der Kohle gewarnt. "Strukturbrüche würden die ganze Region hier in ein wirtschaftliches, in ein soziales, aber vor allem auch in ein politisches Chaos stürzen", sagte Woidke dem RBB. "Ein schrittweiser Ausstieg bis in die Vierzigerjahre hinein ist der richtige Weg."

