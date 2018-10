Peking (AFP) Peking hat die Festnahme eines mutmaßlichen chinesischen Spions in Belgien und dessen Überstellung an die USA scharf kritisiert. Die Vorwürfe der Wirtschaftsspionage gegen Xu Yanjun seien "aus der Luft gegriffen", sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Donnerstag. Peking erwarte, dass die USA bei dem Fall "in Übereinstimmung mit dem Gesetz" handeln.

