Peking (AFP) China hat US-Vorwürfe zurückgewiesen, die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren sei womöglich als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" anzusehen. Das chinesische Außenministerium erklärte am Donnerstag, bei den Einschätzungen zu Chinas Politik in der von Uiguren bewohnten Region Xinjiang handele es sich um "Gerüchte und haltlose Beschuldigungen". Die Führung in Peking reagierte damit auf einen Bericht des China-Ausschusses des US-Kongresses in Washington.

