Istanbul (AFP) In der Türkei muss sich seit Donnerstag der Deutsche Hüseyin M. wegen Präsidentenbeleidigung vor Gericht verantworten. Wie sein Anwalt Erdal Güngör mitteilte, begann der Prozess am Nachmittag vor einem Gericht in Ankara. Dem Braunschweiger drohen demnach bis zu sechs Jahre Haft wegen Beleidigung des Präsidenten und eines Amtsträgers. Er soll den heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan 2014 und 2015 auf Facebook beleidigt haben.

