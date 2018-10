München (AFP) Ein Brand in einem Depot des weltbekannten Deutschen Museums hat unersetzbare Objekte der Technikgeschichte zerstört und einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe verursacht. Bei dem Großbrand in Ingolstadt sei unter anderem ein Mikroskop des deutschen Chemie-Nobelpreisträgers Manfred Eigen zerstört worden, außerdem Exponate von der Nähmaschine bis zum Segelflugzeug, teilte das Museum am Donnerstag in München mit.

