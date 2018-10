Thessaloniki (AFP) An der türkisch-griechischen Landgrenze sind drei junge Frauen tot aufgefunden worden - die Flüchtlinge wurden offenbar erstochen. Ein griechischer Polizeivertreter sagte am Donnerstag, die Frauen "asiatischer" Herkunft zwischen 15 und 25 Jahren hätten Wunden am Hals, die offenbar von einem "schneidenden Gegenstand" stammten. Die Toten waren am Vortag von einem Bauern auf einem Feld auf der griechischen Seite des Grenzflusses Evros entdeckt worden.

