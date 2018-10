Berlin (AFP) Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat Papst Franziskus für den Vergleich von Abtreibungen mit einem Auftragsmord scharf kritisiert. Giffey nannte die Worte des Papstes am Donnerstag "absolut inakzeptabel". "Frauen, die sich in einem Schwangerschaftskonflikt befinden, sind in einer absoluten Ausnahmesituation", erklärte Giffey. "Sie brauchen unsere Hilfe und Unterstützung – nicht Kriminalisierung."

