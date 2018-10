Berlin (AFP) Eine öffentliche Studentenparty zum Semesterbeginn auf zwei Berliner S-Bahnstationen hat den Verkehr auf der wichtigen Ringbahnlinie am Mittwochabend zum Erliegen gebracht. Rund 230 ausgelassen feiernde Studenten hätten am späten Abend zeitweise Gleisanlagen betreten und die Abfahrten mehrerer Züge behindert, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Das Verhalten einzelner Beteiligter auf den S-Bahnhöfen Landsberger Allee und Greifswalder Straße sei lebensgefährlich gewesen.

