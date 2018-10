Frankfurt/Main (AFP) Die Bildungsgewerkschaft GEW hat angesichts des dramatischen Lehrermangels deutliche Veränderungen bei der Ausbildung gefordert. "Wenn nicht die Notbremse gezogen wird, steuert Deutschland auf einen Bildungsnotstand zu", erklärte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe am Donnerstag in Frankfurt am Main. Die GEW legte ein Zehn-Punkte-Programm gegen den Lehrkräftemangel vor, der unter anderem die gleiche Bezahlung von Lehrern an Grundschulen und Gymnasien sowie eine bessere Förderung von Quereinsteigern vorsieht.

