Berlin (AFP) Das Bundesinnenministerium wertet das Pilotprojekt zum Test von Gesichtserkennungssystemen am Berliner Bahnhof Südkreuz als Erfolg. Die jetzt abgeschlossene Auswertung der am 31. Juli beendeten Tests zeige, "dass Gesichtserkennungssysteme in Zukunft einen wesentlichen Mehrwert für die polizeiliche Arbeit, insbesondere der Bundespolizei, darstellen können", erklärte das Ministerium am Donnerstag in Berlin. Innenminister Horst Seehofer (CSU) äußerte sich zuversichtlich mit Blick auf eine künftige Einführung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.