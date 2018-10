Tokio (AFP) Der japanische Textilkonzern Fast Retailing mit der Modekette Uniqlo hat in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordgewinn eingefahren. Bis Ende August summierte sich das Plus auf 154,8 Milliarden Yen (1,2 Milliarden Euro), wie Fast Retailing am Donnerstag mitteilte - eine Steigerung um 30 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Umsatz kletterte demnach weltweit um 14 Prozent auf 2,13 Billionen Yen - im Heimatland Japan um 6,7 Prozent, im Ausland um 27 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.