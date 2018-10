Jerusalem (AFP) Die Ehe zwischen einer arabisch-israelischen Fernsehmoderatorin und einem jüdisch-israelischen Schauspieler erregt in Israel die Gemüter. In der Nacht zum Donnerstag berichteten die Medien des Landes, dass Lucy Aharisch, die als erste Araberin im israelischen Fernsehen ein Programm auf Hebräisch präsentiert, am Mittwoch den Schauspieler Tsahi Halevi aus der TV-Erfolgsserie "Fauda" heiratete. Die beiden seien seit Jahren zusammengewesen und hätten ihre Beziehung aus Furcht vor "extremistischen Reaktionen" geheimgehalten.

