Berlin (AFP) Das Deutsche Kinderhilfswerk hat vor der Bundestagsdebatte über das geplante Familienentlastungspaket Nachbesserungen zugunsten armer Familien gefordert. Das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sei durchaus "ein Schritt in die richtige Richtung", erklärte das Kinderhilfswerk am Donnerstag in Berlin. Es sei aber gleichzeitig "sozial unausgewogen und armutspolitisch verfehlt".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.