Berlin (AFP) Die Bundesvereinigung Lebenshilfe hat sich hinter eine fraktionsübergreifende Initiative von Bundestagsabgeordneten gestellt, die eine parlamentarische Debatte über vorgeburtliche Bluttests erreichen wollen. Die Organisation äußerte am Donnerstag in Berlin die Sorge, dass solche "Bluttests zur Regel-Untersuchung in der Schwangerschaft werden und so Ärzte flächendeckend nach dem Down-Syndrom und anderen Chromosomen-Veränderungen im Bauch der Mutter fahnden". Werden solche Veränderungen festgestellt, ist dies häufig Anlass für eine Abtreibung.

