Neu Delhi (AFP) Im Osten Indiens ist der Tropensturm "Titli" am Donnerstagmorgen (Ortszeit) auf Land getroffen. Der Zyklon erreichte mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 125 Stundenkilometern und heftigen Regenfällen die Küste in der Nähe der Stadt Gopalpur, wie die Nachrichtenagentur Press Trust of India (PTI) meldete. Demnach brachten die Behörden des Bundesstaats Odisha bereits am Mittwoch mehr als 300.000 Menschen aus fünf Küstenbezirken in Sicherheit.

