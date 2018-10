Moskau (AFP) Nach dem Start einer Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation (ISS) hat es offenbar eine Panne gegeben. Wie die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Donnerstag meldete, hatte der Antrieb der Trägerrakete kurz nach dem Start vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur Probleme. Nach Angaben des Fernsehsenders Rossija 24 sind die beiden Astronauten an Bord "am Leben und sollen in Kasachstan landen".

