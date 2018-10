Siegen (AFP) Der Prozess um den Misshandlungsskandal in einem Flüchtlingsheim im nordrhein-westfälischen Burbach beginnt am 8. November vor dem Landgericht Siegen. Das Gericht eröffnete nach eigenen Angaben vom Donnerstag das Hauptverfahren gegen 32 von 38 Angeklagten. Ihnen wird vorgeworfen, in den Jahren 2013 und 2014 Bewohner monatelang für vermeintliche Regelverstöße bestraft zu haben, indem sie sie teils tagelang in spezielle informelle "Arrestzimmer" einsperrten.

