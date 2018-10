Düsseldorf (AFP) Die Ausschreitungen nach der Tötung eines Mannes in Chemnitz könnten Rechtsextremen nach Einschätzung der Bundesregierung als Vorbild für ähnliche Aktionen dienen. Es könne davon ausgegangen werden, "dass Rechtsextremisten und andere asylfeindliche Akteure versuchen werden, öffentlichkeitswirksame Delikte, an denen Zuwanderer beteiligt sind, auch zukünftig für ähnliche Kundgebungen und Aktionen zu nutzen", heißt es in Angaben des Bundesinnenministeriums für die Grünen-Fraktion, aus denen das "Handelsblatt" am Donnerstag zitierte.

